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Луценко предлагает вернуть пенсии жителям ОРДЛО

Сегодня, 12:55 citynews.net.ua | Напечатать

Люди, оставшиеся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области, являются гражданами Украины и имеют право на получение пенсии.

Об этом во время общественных слушаний в комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики заявила Ирина Луценко, пишет Левый берег.

При обсуждении с парламентариями, представителями общественных организаций, центральных и местных органов исполнительной власти законопроекта №6692 о праве получения пенсий лицами, вынужденно покинувшими место жительства, Ирина Луценко заявила, что действующий механизм выплат должен быть пересмотрен.

«В Украине 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, из которых на подконтрольной Украине территории пенсию получают 570 тыс. По состоянию на 2014 год на Донбассе проживало около 1,2 млн пенсионеров. Соответственно, больше половины пенсионеров, которые не могут по тем или иным причинам выехать сюда и зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица, не получают пенсии», - пояснила депутат.

Она напомнила, что признав отдельные районы Донецкой и Луганской области временно оккупированными территориями, Украина апеллирует к Гаагской конвенции 1907 года, согласно которой обеспечивать порядок и расходы должна оккупационная власть.

«Но мы должны помнить, что это наши граждане. Мы несем за них ответственность. Мы планируем мирным, политико-дипломатическим путем вернуть эти территории и, соответственно, должны думать о том, как в настоящее время дать возможность нашим пенсионерам выжить», - отметила Ирина Луценко.

Народный депутат напомнила о решениях Европейского суда, как в деле «Грубич против Сербии», где пенсия считается имуществом граждан, а невыплата пенсии - нарушением права гражданина владеть имуществом.

«Поэтому мы должны сконцентрироваться на трех пунктах. Первое: пенсии на подконтрольной Украине территории должны выплачиваться независимо от того, имеет ли человек статус внутренне перемещенного лица. Достаточно пенсионного удостоверения. Второе: пенсионеры, живущие на оккупированных территориях и способные выезжать на подконтрольные Украине территории, используют пенсионную карту «Ощадбанка» и время от времени проходят идентификацию», - предложила Ирина Луценко.

Третьим пунктом она определила проблему пенсионеров, неспособных выехать с оккупированных территорий. Для таких граждан украинская исполнительная власть должна резервировать пенсии, но в то же время нужен механизм передачи средств с помощью Красного креста и других международных организаций тем, для кого пенсии - единственный источник дохода.

«Мы находимся в состоянии войны, и средств постоянно не хватает. Но давайте дадим сигнал нашим гражданам на той территории: мы признаем проблему, начинаем разработку механизма, начинаем резервацию средств», - подчеркнула Ирина Луценко.


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