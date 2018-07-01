В ОРЛО растет количество нападений и ограблений

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", оккупированный Луганск становится все более небезопасным для жизни.

4 июля в 11-30 к местным "правоохранителям" обратилась гражданка 1988 г.р., прож.: Славяносербский район, пос. Фрунзе, ул. Горького, с заявлением о том, что 01.07.2018, примерно в 22-00, в районе магазина «Народный» на кв. 50 лет Октября г. Луганска, двое неизвестных, причинили ей телесные повреждения (предварительный диагноз: перелом нижней челюсти, острая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей лица, стенки носа, ушиб левой половины грудной клетки, гематома затылочной области, не госпитализировалась) и открыто завладели сумкой, в которой находились деньги в сумме 500 рублей РФ.

В тот же день обратилась луганчанка 1964 г.р. с заявлением о том, что в январе 2018 года, из торгового зала магазина «Размер +», расположенного по адресу: г. Луганск, кв. Героев Сталинграда, 12, неизвестный мужчина совершил кражу куртки.

В ходе проведения ОРМ, сотрудниками ОПО УУР МВД, совместно с сотрудниками ОУР РО установлено, что преступление совершил гр. Елистратенко Николай Анатольевич, 1978 г.р., прож.: г. Луганск, кв. Заречный, 7/26.