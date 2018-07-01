На КПВВ «Станица Луганская» изъяли регистратор электрокардиограммы

На днях сотрудники управления оперативного обеспечения Главного управления ГФС в Луганской области, которые включены в состав Объединенных сил, во время несения службы на КПВВ «Станица Луганская», выявили факт нарушения порядка перемещения товаров в район или из района проведения АТО.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Нарушителем стала жительница с. Макарово Станично-Луганского района, которая направлялась из Станицы в Луганск. В ее ручной клади находился регистратор ЭКГ модели 03260 D серия DC. Для проверки она предоставила расходные накладные на регистратор с комплектующими к нему на общую сумму 6 тыс. грн.

Но при более детальном осмотре выяснилось, что стоимость на регистратор в накладных была значительно занижена, ведь фактическая его цена составляет более 50 тыс. гривен. Относительно гражданки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 204-3 КУоАП. Материалы направлены на рассмотрение в Беловодский районный суд Луганской области.

Напомним, п. 4 приказа №39 установлено, что граждане через линию соприкосновения с неконтролируемой территории на контролируемую территорию и обратно в ручной клади и сопровождаемом багаже могут перевозить товары из утвержденного Перечня, суммарная стоимость которых не превышает 10 000 гривен, а суммарный вес – не более 75 кг на одного человека.