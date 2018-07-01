Законопроект о блокировании сайтов могут принять уже сегодня

В повестку дня Верховной Рады на 5 июля было добавлено голосование за законопроект №6688 о внесудебном блокировании сайтов на 48 часов.

Из этого следует, что документ могут рассмотреть уже на сегодняшнем заседании парламента.

Авторы законопроекта, которыми выступили депутаты провластных фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт», предлагают разрешить прокурорам и следователям временно ограничивать доступ к ресурсам, размещающим информацию, распространение которой может подпадать под признаки уголовного правонарушения. Кроме того, предлагается повысить размер штрафа для коммуникационных операторов, нарушающих условия и правила, регламентирующие их деятельность.

Против документа выступают многие политики, журналисты, общественные активисты и представители интернет-рынка. Основная претензия – возможность для властей таким образом ввести интернет-цензуру и иметь возможность расправы с неугодными СМИ, неоднократно продлевая 48-часовой запрет.