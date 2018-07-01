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Боевики 19 раз обстреливали силы ООС

Сегодня, 09:13 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 4 июля 2018 года, ранены 4 украинских военнослужащих. 

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook. Как сообщается, за прошедшие сутки боевики 19 раз обстреливали украинские позиции. В частности, обстрелы велись на Луганском направлении в районе Крымского. 

Также боевики вели обстрелы на Светлодарском направлении, где в результате активных действий противника ранения получили двое украинских военных. На Горловском направлении обстрелы велись в районе Зайцево, Южного. 

Также вчера на Горловском направлении украинские военные столкнулись с диверсионно-разведывательной группой боевиков.

 В результате столкновения один диверсант погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, еще 6 получили пораненя. 

Также пострадали двое украинских военных. На Донецком направлении боевики обстреливали окрестности Авдеевки, Невельского и Новомихайловки; на Мариупольском направлении - возле Водяного, Павлополя, Лебединского и Широкино. "Боевики российских оккупационных войск продолжают игнорировать объявленное перемирие и в течение текущих суток три раза открывали огонь по нашим позициям", - отмечают в штабе.


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