Депутату народного совета «ЛНР» светит 15 лет тюрьмы

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении так называемого "депутата" "народного совета" "ЛНР", передает пресс-служба ведомства.

Расследованием установлено, что в мае 2014 года житель Хрустального избран "депутатом" и проголосовал за принятие "конституции" "ЛНР".

В период с мая по ноябрь 2014 года так называемый "депутат" совершал действия, направленные на незаконное изменение границ территории Украины и поддержание режима оккупации части Луганской области. При участии псевдодепутата принят так называемый "закон" "ЛНР" "о правовом режиме военного положения".

В начале мая 2018 года злоумышленник задержан, и на основании постановления Северодонецкого городского суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд.

За совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины лицу грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.