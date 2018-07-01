У луганского боксера Дениса Беринчика умер сын

Серебряный призер Олимпиады-2012 Денис Беринчик, который на профессиональном ринге выиграл все девять боев (6 - нокаутом) вчера, 3 июля, похоронил сына.

Маленький Тимурчик родился 16 июня и прожил всего две недели. 30 июня младенец умер.

"Мой сын - вечный Ангел", - подписал фото, на котором он с гробом в руках, боксер.

Заметим, что Денис и Лиана Беринчики воспитывают годовалую дочь Мадину.

Напомним, что Беринчик является уроженцем Луганской области.