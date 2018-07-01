В прифронтовом Крымском ночью сгорел жилой дом: люди остались без всего имущества и одежды (фото)

Масштабный пожар ночью произошел в Крымском.

«Хотя быстро приехали экипажи МЧС из Горского и Лисичанска, спасти дом не представилось возможным. Пламя тушили почти до утра. Благодаря неравнодушным местным жителям и спасателям удалось не допустить перемещения огня на соседний дом и поле.

Сейчас ищем варианты помощи "погорельцам", которые потеряли в доме все свое имущество, даже одежду», - сообщил глава Крымской ВГА.

Предварительная версия пожара – короткое замыкание.