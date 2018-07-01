Местные бюджеты Луганщины получили почти 8 млн гривен от лицензирования алкоголя и табака

За январь-июнь текущего года казна Луганской области пополнилась на 7 млн 712 тыс.гривен от платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Это на 199 тыс. грн больше поступлений за январь-июнь 2017 года. Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Луганской области.

По состоянию на 1 июля 2018 года на Луганщине осуществляют деятельность 1294 субъекта хозяйствования, которые имеют лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, из них 1253 субъекта хозяйствования получили лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и 998 субъектов получили лицензии на розничную торговлю табачными изделиями.

В январе-июне 2018 года выдано 1793 лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

В то же время, за 6 месяцев текущего года приостановлено действие 63 лицензий за несвоевременную уплату очередного платежа, аннулировано 226 лицензий, из которых 17 – за нарушение законодательства в части продажи несовершеннолетним алкогольных напитков.