Матиос: списки иностранцев, воевавших на Донбассе на стороне боевиков, переданы в международный суд

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что украинская сторона передала в Международный уголовный суд списки всех иностранцев, которые воевали на стороне Российской Федерации на Донбассе. Об этом он рассказал в эфире «112 Украина».

«Мы (военная прокуратура, - ред.) передали в институты Международного уголовного суда через МИД списки установленных во время расследования уголовного производства об агрессивной войне против Украины со стороны северного соседа, передали списки не только сербов, но и всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев. Их там немало, они называются ротами, взводами. Их там может быть 10-15 человек, но суммарно их количество составляет несколько сотен человек», - рассказал он.

Также главный военный прокурор заявил о «двойных стандартах», которые иногда применяются к Украине со стороны других государств.

«Наемничество на территории суверенного государства наказуемо законом всех государств, откуда они приехали. Но мы почему-то не слышали массовых процессов против этих лиц. Двойные стандарты, которые иногда применяются к Украине, очень обидно поражают душу. Однако они не оставляют нам другой возможности, как делать все самим и доказывать мировому сообществу и соответствующим учреждениям, что не только у нас есть какие-то проблемы, которые надо решать», - добавил Матиос.