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Боевики обстреляли украинские позиции возле Авдеевки и Водяного

Вчера, 19:59 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение вторника, 3 июля, от 7 часов утра и до 18 часов, боевики обстреляли позиции украинских военных возле Авдеевки и Водяного.

 Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

 "Российские оккупационные войска 2 раза открывали огонь на Донецком и Мариупольском направлениях с применением стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенных пунктов Авдеевка и Водяное", - указано в сообщении. Потерь среди украинских военнослужащих нет. 

"Украинские защитники контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно придерживаются режима прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - добавили в штабе.


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