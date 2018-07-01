Боевики обстреляли украинские позиции возле Авдеевки и Водяного

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение вторника, 3 июля, от 7 часов утра и до 18 часов, боевики обстреляли позиции украинских военных возле Авдеевки и Водяного.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"Российские оккупационные войска 2 раза открывали огонь на Донецком и Мариупольском направлениях с применением стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенных пунктов Авдеевка и Водяное", - указано в сообщении. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Украинские защитники контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно придерживаются режима прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - добавили в штабе.