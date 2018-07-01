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Шахтеры «Лисичанскугля» бастуют вторые сутки

Вчера, 16:46 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области горняки шахты им. Капустина ОАО «Лисичанскуголь» вторые сутки отказываются спускаться в забой, требуя выплатить задолженность по заработной плате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем Facebook.

Он напомнил, что с таким же требованием бастуют шахтеры рудника № 10 шахты «Нововолынская». По словам Волынца, «худшая же ситуация [сложилась] на шахтах ГП „Селидовуголь“».

В связи с этим, сообщил глава НПГУ, «два профсоюза национального уровня ведут активную подготовку к участию в протестных мероприятий у здания Верховной Рады и Кабинета министров, которые должны состояться на этой неделе».

Как проинформировал Волынец, утром 3 июля он и председатель Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов встретились с министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом. Со слов Волынца, глава Минугля заверил, что на данный момент ведомство прилагает усилия для принятия Парламентом законопроекта № 8362 о внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2018» относительно финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли.

«Я не слишком оптимистично воспринял сказанное Игорем Насаликом. Ведь две недели назад министр уже обещал со стопроцентной вероятностью, что законопроект № 8362 будет принят Верховной Радой, однако его даже не рассматривали», — написал Волынец.


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