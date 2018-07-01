В ОРЛО 25 человек заболели корью

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области с начала года 25 человек заболели корью. Об этом сообщил «главный санитарный врач» Дмитрий Докашенко.

«Заболеваемость корью начала расти последние полтора месяца. У нас всего с начала года подтвержденных 25 случаев», – рассказал Докашенко, отметив, что заболеваемость корью не носит массовый характер.

Он подчеркнул, что избежать распространения заболевания корью поможет неукоснительное соблюдение противоэпидемических мероприятий, в том числе проведение иммунизации, своевременное обращение за медицинской помощью населения и «ограничение посещения территории Украины».