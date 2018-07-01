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ВСП внесет представление Порошенко о переводе 17 судей из Донбасса

Вчера, 16:23 citynews.net.ua | Напечатать

Высший совет правосудия принял внести представление президенту Украины Петру Порошенко о переводе 17 судей из Донецкой и Луганской областей в другие суды.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, к ВСП поступили решения Высшей квалификационной комиссии судей Украины относительно перевода судей, которые были отправлены в командировку в другие ограны правосудия, но продолжают занимать должность в судах, работу которых прекращено из-за борьбы с терроризмом.

Как сообщается, ВРУ приняла внести представление о переводе: судьи Краснолучского городского суда Луганской области Виктории Бондарь на должность судьи Лохвицкого районного суда Полтавской области;

судьи Артемовского районного суда города Луганска Марины Есауленко на должность судьи Голосеевского районного суда города Киева; судьи Ленинского районного суда города Луганска Андрея Либстера на должность судьи Куликовского районного суда Черниговской области;

судьи Куйбышевского районного суда города Донецка Натали Машкиной на должность судьи Михайловского районного суда Запорожской области; судьи Центрально-Городского районного суда города Макеевки Донецкой области Светланы Мащенко на должность судьи Нововодолажского районного суда Харьковской области;

судьи Краснодонского горрайонного суда Луганской области Дмитрия Шмигельськогона должность судьи Деснянского районного суда города Киева; судьи Центрально-Городского районного суда города Макеевки Донецкой области Ирины Яременко на должность судьи Новозаводского районного суда города Чернигова;

судьи Каменнобродского районного суда города Луганска Натальи Бойко на должность судьи Северодонецкого городского суда Луганской области; судьи Дебальцевского городского суда Донецкой области Тамары Попович на должность судьи Славянского горрайонного суда Донецкой области; судьи Шахтерского горрайонного суда Донецкой области Ирины Пархоменко на должность судьи Нововодолажского районного суда Харьковской области;

судьи Куйбышевского районного суда города Донецка Натали Писанец на должность судьи Волновахского районного суда Донецкой области; судьи Червоногвардейского районного суда города Макеевки Донецкой области Марины Заставенко на должность судьи Дарницкого районного суда города Киева;

судьи Червоногвардейского районного суда города Макеевки Донецкой области Александра Березникова на должность судьи Чаплинского районного суда Херсонской области; судьи Славяносербского районного суда Луганской области Мицик Светланы Анатольевны на должность судьи Лозовского горрайонного суда Харьковской области;

судьи Докучаевского городского суда Донецкой области Евгения Селина на должность судьи Калиновского районного суда Винницкой области; судьи Камянобродского районного суда города Луганска Вишняка Максима на должность судьи Соломенского районного суда города Киева; судьи Киевского районного суда города Донецка Татьяны Чальцевої на должность судьи Волновахского районного суда Донецкой области


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