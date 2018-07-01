В ОРДЛО боевики проводят мобилизацию

На оккупированном Донбассе боевики проводят мобилизационные мероприятия.

Об этом со ссылкой на информацию разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. "На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжаются мобилизационные мероприятия", - сообщил он.

Так, по информации разведки, жители оккупированного Донбасса, в возрасте от 18 до 65 лет получают повестки, согласно которым, им нужно прибыть в так называемые "военные комиссариаты". С лицами, прибывшими в "военкоматы" проводятся сборы, которые длятся от двух недель до месяца в учебных центрах и на полигонах подразделений оккупационных войск РФ.