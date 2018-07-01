Как в Луганске и Донецке получить свидетельство о рождении или смерти

Одной из наиболее распространённых правовых проблем, с которой сталкиваются жители неподконтрольной Правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей, является получение свидетельств о рождении и смерти украинского образца. Такие данные предоставлены Норвежским советом по делам беженцев, миссия которого работает в Украине.

Согласно совместному заявлению Кластера по вопросам защиты в Украине по случаю встречи между Украиной и Европейским Союзом в рамках Диалога о правах человека, только пятая часть детей, рождённых в период 2014 – 2017 гг. на неподконтрольной территории Донбасса и в Крыму, получили украинские свидетельства о рождении. Одной из причин, почему молодые родители не спешат регистрировать ребёнка по украинскому законодательству, является миф, что процедура регистрации сложная и длительная. Схожая ситуация складывается и с регистрацией фактов смерти. Сегодня мы попытаемся развенчать этот миф.

Как выглядит процедура регистрации фактов рождения и смерти, случившихся на неподконтрольной Правительству Украины территории?

24 февраля 2018 года вступил в силу Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей». Среди населения и в средствах массовой информации он также известен как Закон о деоккупации Донбасса. Данный нормативный акт предусматривает признание законными документы, выданные «де-факто» властями и подтверждающие факт рождения или смерти лиц на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Однако на практике Органы записи актов гражданского состояния (PАГСы) продолжают отказывать в регистрации этих фактов. Поэтому судебная процедура установления фактов рождения и смерти остаётся единственным средством для получения соответствующих свидетельств.

С данной процедурой может справиться каждый, достаточно осуществить несколько простых действий:

Обратиться в любой удобный орган PАГС на подконтрольной территории с документами, которые подтверждают факт рождения или смерти, чтобы получить письменный отказ в регистрации рождения или смерти.

Скачать бланк заявления об установлении факта рождения или смерти и заполнить его.

Важно учитывать следующие моменты:

заявление подаётся в суд в двух идентичных экземплярах (т.е. в суд подаётся 2 заявления и два комплекта приложенных документов). Такие документы должны быть собственноручно заверены заявителем надписью: «З оригіналом згідно» с указанием даты заверения, ФИО и подписи заявителя.

в качестве заинтересованной стороны в заявлении необходимо указать орган РАГС, который выдал отказ в регистрации рождения или смерти.

подавать такие заявления могут только родственники новорожденного или умершего, а также их законные представители.

ВАЖНО! В случае заключения брака на неподконтрольной территории или проживания пары в «гражданском» браке, такие лица не считаются родственниками и не могут обращаться в суд. В таком случае сначала нужно установить факт семейной связи в судебном порядке.

Судебный сбор в таких заявлениях оплачивать не нужно! В Переходных положениях Закона о деоккупации содержится норма, освобождающая от уплаты судебного сбора заявителей в таких делах. Соответствующая формулировка об освобождении от уплаты судебного сбора уже включена в бланк заявления.

В какой суд пойти? Заявление об установлении факта рождения можно подавать в любой суд за пределами неподконтрольной территории. В то же время, заявление об установлении факта смерти подаётся либо в суд по месту паспортной регистрации, либо в суд по месту регистрации внутренне перемещённого лица (ВПЛ). Информацию о том, какие суды могут рассматривать дела вместо судов, оставшихся на неподконтрольной территории, можно найти поссылке

Какие документы приложить к заявлению об установлении факта рождения или смерти?

Суду необходимо предъявить как можно больше документов, подтверждающих факт рождения или смерти. В первую очередь, суды требуют предоставления медицинского свидетельства о смерти или о рождении (формы N 103/о и N 106/о). Подойдёт как оригинал/дубликат свидетельства, так и его копия. К заявлению об установлении факта смерти также можно приложить документы о выделении места на кладбище, договор и чеки на оплату услуг погребения, фото могилы и т.д. Что касается заявления о факте рождения, то надлежащими доказательствами будут копии документов из обменной карты беременной, медицинские документы ребёнка, фото беременной женщины и/или матери с ребёнком на руках и т.д.

Что делать, после подачи заявления в суд? Дела об установлении таких фактов рассматриваются судами в сжатые сроки. Заявитель может либо принять участие в судебном заседании (о времени и дате которого ему сообщит сотрудник суда), либо подать заявление о рассмотрении дела без его участия. После получения решения суда необходимо повторно обратиться в РАГС и получить свидетельство украинского образца.

Следуя этим несложным правилам, заявители могут самостоятельно, без помощи юриста, зарегистрировать факты рождения/смерти, произошедшие на неподконтрольной территории.

Консультацию и правовую помощь касательно регистрации фактов рождения и смерти, а также по другим вопросам относительно прав ВПЛ и лиц, пострадавших в результате конфликта, можно получить в офисах Норвежского совета по делам беженцев, которые находятся по адресам: пгт. Станица Луганская, ул. Центральная, 30; г. Краматорск, ул. Катеринича, 13; г. Северодонецк, ул. Федоренко, 10 или по телефону «горячей» линии:

0-800-302-007 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).

Информирование, консультирование и правовая помощь на Facebook: https://www.facebook.com/ua.nrc.no

Все услуги Норвежского совета по делам беженцев предоставляются бесплатно.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. За содержание публикации ответственность несёт исключительно NRC, и она ни в коей мере не отображает официальную точку зрения Европейского Союза.