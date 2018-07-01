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В Минюсте разъяснили нововведения в законе об алиментах

Сегодня, 13:26 citynews.net.ua | Напечатать

Согласно новому закону № 8296, принятого Верховной радой во вторник, 3 июля, минимальный размер алиментов увеличивается до прожиточного минимума.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в Twitter.

"Согласно новому закону, минимальный размер алиментов увеличивается до прожиточного минимума. Еще одна новация - если алименты не платятся больше года, то их размер увеличивается на 20%. Если долг свыше 2 лет - на 30%, свыше 3 лет - на 50%", - написал Петренко. Министр также добавил, что среди новаций второго пакета законодательной инициативы, получившей название "Чужих детей не бывает", является увеличение минимального размера алиментов, ужесточение санкций против должников, европейская норма относительно выезда ребенка за границу, налоговые льготы за ответственное отцовство.


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