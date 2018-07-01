За прошлые сутки боевики 21 раз нарушили перемирие

За прошедшие сутки, 2 июля, противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска, пренебрегая решением Трехсторонней контактной группы по установлению так называемого «хлебного перемирия», продолжали активность практически по всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Запрещенное Минскими договоренностями оружие не использовалось.

Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага.

Вместе с тем, подчеркнули в штабе, военнослужащие Объединенных сил, которые непосредственно ведут оборонительные бои на переднем крае имеют право открывать огонь по решению того командира подразделения (от наблюдательного поста взвода и выше), по которому противник применяет оружие или осуществляет наступление. Все решения об адекватном ответе принимаются на месте.

Так, на луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Крымское и Причепиловка, где враг применял автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

За прошедшие сутки противник также проявил себя в районе Светлодарской дуги. Там наши позиции обстреливались из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Луганское и Новозвановка. Также враг совершил обстрел новых позиций, которые занимает рота глубинной разведки из состава Объединенных сил, на восточной окраине Золотого-4. Получив адекватный ответ, обстрел был прекращен.

Наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один наш защитник получил ранения.

На донецком направлении враг проявил себя, обстреляв защитников Песок из противотанковых гранатометов.

Горячее всего было на мариупольском направлении, где наблюдалось наибольшее количество провокаций в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово, Широкино, Павлополь, Чермалык и Лебединское. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь в ответ.

По уточненным данным разведки, двое боевиков российских оккупационных войск получили ранения.

Несмотря на объявленное перемирие, боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток три раза открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, что на луганском направлении, и в районе населенных пунктов Водяное и Широкино, что на мариупольском направлении.