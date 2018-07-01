» » За прошлые сутки боевики 21 раз нарушили перемирие

За прошлые сутки боевики 21 раз нарушили перемирие

Сегодня, 09:12 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки, 2 июля, противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска, пренебрегая решением Трехсторонней контактной группы по установлению так называемого «хлебного перемирия», продолжали активность практически по всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Запрещенное Минскими договоренностями оружие не использовалось.

Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага.

Вместе с тем, подчеркнули в штабе, военнослужащие Объединенных сил, которые непосредственно ведут оборонительные бои на переднем крае имеют право открывать огонь по решению того командира подразделения (от наблюдательного поста взвода и выше), по которому противник применяет оружие или осуществляет наступление. Все решения об адекватном ответе принимаются на месте.

Так, на луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Крымское и Причепиловка, где враг применял автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

За прошедшие сутки противник также проявил себя в районе Светлодарской дуги. Там наши позиции обстреливались из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Луганское и Новозвановка. Также враг совершил обстрел новых позиций, которые занимает рота глубинной разведки из состава Объединенных сил, на восточной окраине Золотого-4. Получив адекватный ответ, обстрел был прекращен.

Наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один наш защитник получил ранения.

На донецком направлении враг проявил себя, обстреляв защитников Песок из противотанковых гранатометов.

Горячее всего было на мариупольском направлении, где наблюдалось наибольшее количество провокаций в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово, Широкино, Павлополь, Чермалык и Лебединское. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь в ответ.

По уточненным данным разведки, двое боевиков российских оккупационных войск получили ранения.

Несмотря на объявленное перемирие, боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток три раза открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, что на луганском направлении, и в районе населенных пунктов Водяное и Широкино, что на мариупольском направлении.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:55

Как в Луганске и Донецке получить свидетельство о рождении или смерти

Сегодня, 13:43

В Хрустальном в захваченной боевиками колонии погибли заключенные

Сегодня, 13:26

В Минюсте разъяснили нововведения в законе об алиментах

Сегодня, 11:54

США провели новую воздушную разведку на Донбассе

Сегодня, 11:32

В Совфеде РФ допустили обмен Сенцова

Сегодня, 11:24

С 1 июля 2018 года повышен прожиточный минимум

Сегодня, 10:52

Полиция задержала ранее судимых жителей Рубежного, которые ограбили пенсионерку

Сегодня, 09:54

КПВВ на Донбассе пересекли 39 тыс. человек

Сегодня, 09:12

За прошлые сутки боевики 21 раз нарушили перемирие

Вчера, 18:58

Боевики продолжают нарушать "хлебное перемирие"

Вчера, 18:14

Минсоцполитики закупит спецавтобусы для общин, которые введут службу перевозок людей на колясках

Вчера, 17:39

В Украину прибыла партия сывороток против ботулизма

Новости Украины:

Сегодня, 13:40

В Одессе на пляжах начали сносить незаконные постройки

Сегодня, 13:24

Украина и Сербия договорились об обмене данными между таможенными органами

Сегодня, 12:54

В Азовском море ФСБ РФ задержала 2 судна, следовавших в Мариуполь и обратно

Сегодня, 11:52

Выехать с ребенком за границу можно без согласия второго родителя

Сегодня, 11:26

В Киеве в ночь на 4 и 9 июля продлят работу общественного транспорта

Сегодня, 10:39

В Лимане пьяный полицейский в кафе подрезал двух человек

Сегодня, 10:36

В Киеве задержали заключенного, который сбежал из суда в Полтавской области

Сегодня, 10:15

Из Албании вернулись домой все украинские туристы

Вчера, 18:14

Минсоцполитики закупит спецавтобусы для общин, которые введут службу перевозок людей на колясках

Вчера, 17:37

В Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр, есть пострадавшая

Вчера, 16:44

В Украину прибыла партия сывороток против ботулизма

Вчера, 16:12

В структуре парламента создадут комитет разведки

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 