На Донбассе боевики 8 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил с 8:00 до 18:00 2 июля.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Российские оккупационные войска 8 раз открывали огонь на Луганском, Светлодарском и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под провокационным огнем находились наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Луганское, Гнутово, Широкино и Водяное", - говорится в сообщении. Потерь среди украинских военнослужащих нет