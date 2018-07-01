В структуре парламента создадут комитет разведки

После принятия законопроекта "О национальной безопасности и обороне Украины" в рамках реформы парламента планируется создать отдельный комитет Верховной рады по вопросам разведки.

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время обсуждения состояния выполнения Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом, передает РБК-Украина.

"Еще один вопрос, который пересекается с реформой парламента. Это создание комитета по вопросам разведки в структуре ВРУ", - сообщил Парубий.