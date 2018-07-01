В ОРЛО от удара молнии погиб ребенок

В поселке Хмельницкий Свердловского района (оккупированная территория Луганской области) в результате удара молнии погиб подросток.

Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС ЛНР».

Инцидент произошел 30 июня. В этот день гроза и шквалистый ветер привели к отключению шести линий электропередачи в Свердловском районе, без света остались 13076 абонентов.

«В поселке Хмельницком Свердловского района во время грозы был поражен током 15-летний местный житель. Его соседка, выйдя на улицу, обнаружила упавшее дерево, оборванные провода, а рядом – тело мальчика», — говорится в сообщении спасателей.