В Золотом-4 под гимн установили флаг Украины (видео)

30 июня под контроль Украины окончательно перешел населенный пункт Золотое-4. Украинские военные, исполняя гимн, повесили там украинский флаг. Видео опубликовал волонтер Роман Доник.

Золотое состоит из пяти поселков. Раньше они назывались Карбонит, Родина, Стахановец, Партизанское (Золотое-4) и Марьевка.

"По Золотому-4 ходили с переменным успехом все кто хотели. (...) Не было позиций, не было опорников, не было СП, не было постоянного присутствия ни военных, ни властей. Ночью могли быть боевики, днем ЗСУшники. И наоборот", - рассказал Доник.