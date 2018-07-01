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Из-за непогоды в Украине обесточены 42 населенных пункта

Сегодня, 10:20 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на 7:00 2 июля остаются обесточенными 42 населенных пункта в 2 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Днепропетровской области обесточено 38 населенных пунктов, в Луганской - 4.

Кроме того, вследствие интенсивных осадков и порывов ветра были зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилищной сферы.

Так, во Львовской области остаются подтопленными 3 приусадебных участка и 3 подвала жилых домов в с. Заречное Стрыйского р-на (всего в 4 районах области было подтоплено 60 приусадебных участков, 25 жилых домов и 9 подвалов жилых домов. Повреждены две дороги местного значения).


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