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Северодонецкая мэрия отказалась брать в аренду помещения Ледового дворца спорта

Сегодня, 17:00 citynews.net.ua | Напечатать

На очередном заседании сессии Северодонецкого городского совета депутаты отказались принять решение о предоставлении разрешения на аренду здания Ледового Дворца спорта.

В проекте, который был рассмотрен, в том числе предлагалось отделу молодежи и спорта от имени горсовета заключить Договор на аренду здания Ледового Дворца спорта с ООО «А-Альфа Консалт» для обеспечения социальных нужд города.

Депутатами высказывались разные мнения относительно законных путей использования общиной города Ледового, пока не будет известно окончательное решение суда в отношении владельца Дворца.

Городской голова Валентин Казаков резюмировал: «Совершенно правильно мы говорим о том, что нужно предпринимать какие-то действия по его сохранению. Второй момент - сегодняшний якобы владелец не сделал никакого акта приема-передачи. То есть он должен был забрать все действующие права на это здание, в том числе заключить договоры на поставку воды, электроэнергии и т.и. Этого не сделано. Не заключены договоры ни с кем из обслуживающего персонала. Кроме договорных отношений, есть еще вопросы бухгалтерского учета и ответственности за расходование бюджетных средств. Кто будет нести ответственность за выплаты? Здесь нужно разобраться.. Я очень тщательно буду смотреть за соблюдением законности и если что-то будет не так, я буду применять право вето».


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