В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 28 июня 2018 года, погибли 4 украинских военных, еще 2 получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"К сожалению, в результате активных боевых действий четверо наших защитников погибли. Также 2 военнослужащих ВС Украины получили ранения. Они были оперативно доставлены в лечебные учреждения, состояние их здоровья характеризуется как средней тяжести", - сообщил он.

Кроме того, по данным украинской разведки, за минувшие сутки на Донбассе ликвидированы 9 боевиков, еще 8 ранены.