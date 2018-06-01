На Луганщине продолжают ликвидировать последствия непогоды (фото)

Вчерашний грозовой фронт повредил линии электропередач и крыши жилых домов, повалил деревья. Об этом сообщил глава Луганской области Юрий Гарбуз.

Больше всего пострадал г. Рубежное. Здесь было повалено более сотни деревьев, которые перекрыли автодороги, оборвали провода электросетей и повредили машины, повреждена кровля 11 многоэтажек и спортплощадка.

Четыре жители города получили травмы в результате чрезвычайного происшествия, один из них госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы. 300 абонентов по ул. Студенческая и Менделеева до сих пор остаются без света.

В Старобельске были обесточены почти 3000 абонентов.

Над ликвидацией последствий непогоды весь вечер и сегодня с 7 часов утра работают бригады ГСЧС, электрики и коммунальщики. Для восстановительных работ по электроснабжению в области задействовано 15 бригад, 16 ед. техники и 37 работников РЭС.