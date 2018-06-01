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Москалькова: Состояние Сенцова «удовлетворительное», но «остаются опасения»

Сегодня, 15:04 citynews.net.ua | Напечатать

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляет, что украинский режиссер Олег Сенцов, который 46 дней голодает в российской колонии, находится в «удовлетворительном» состоянии.

Она сказала об этом после того, как 28 июня ездила к Сенцова в колонию в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России, сообщает Радио Свобода.

В то же время, как сообщила Москалькова, в связи с голодовкой Сенцова «остаются опасения».

По словам российского омбудсмена, Сенцов «ходит, интересуется тем, что происходит в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма». Она также отметила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался.


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