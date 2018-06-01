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Полиция задержала серийного вора интернет-кабеля в Северодонецке

Сегодня, 13:14 citynews.net.ua | Напечатать

Правоохранители разоблачили и задержали 20-летнего северодончанина, который в течение месяца совершал кражи сетевого кабеля. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

По данным интернет-провайдера, общая сумма убытков составляет около 10 тысяч гривен. В течение почти месяца участковые и оперативники устраивали засады, проверяли пункты приема металла и лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения.

В результате кропотливой работы полицейские задержали 20-летнего местного жителя именно в тот момент, когда молодой человек упаковывал в пакет около 200 метров украденного интернет кабеля. В пакете парня следователи обнаружили еще и рукавицы и нож, с помощью которого он вырезал кабель.

По фактам краж были возбуждены уголовные производства по ст. 185 УК Украины "Кража". Следствием уже доказана причастность молодого человека к совершению 15 фактов краж. Полицейским мужчина рассказал, что проникал в открытые крыши домов и вырезал только кабель с медными жилами, выжигал желаемый металл и потом сдавал в пункты приема металлолома. За кабель он получал около 200-300 грн.


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