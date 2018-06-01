В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 26 июня 2018 года, погиб один украинский военный, еще 2 ранены.

Об этом в ходе брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Вследствие активных боевых действий один наш защитник погиб и 2 военнослужащих ВСУ получили ранения. Они были оперативно доставлены в лечебные учреждения, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное", - сообщил он.

Как сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 30 прицельных обстрелов, украинские военные 20 раз открывали огонь в ответ. Кроме того, по данным разведки, за сутки на Донбассе было ликвидировано 3 боевиков, еще 5 ранены.