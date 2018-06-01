На Луганщине самые низкие по стране показатели оснащенности тепловыми счетчиками

Самые низкие показатели оснащенности тепловыми счетчиками в Луганской области. Об этом во время селекторного совещания по подготовке к новому отопительному сезону сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба КМУ.

Так, по его словам, на сегодня показатель оснащенности в Украине тепловыми счетчиками - 80,3%. За последние 2 года уровень оснащения увеличился на 20 процентов.

"Наилучшие показатели оснащенности в Черкасской области - 97,6%, Хмельницкой - 93%, г.Киев - 97%, Винницкой - 95%, а также области, которые дошли до показателя 90% - Днепропетровская, Харьковская, Херсонская. Самые низкие показатели оснащенности Луганская - 25%, а также невысокий процент в Донецкой. Но, хочу подчеркнуть, что эти области находятся под постоянным давлением российской агрессии. Также не лучшая ситуация в Тернопольской области, всего - 15,5%", - отметил Геннадий Зубко.

Чиновник подчеркнул, что к началу отопительного сезона у областей еще есть время улучшить эти показатели.