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На Луганщине самые низкие по стране показатели оснащенности тепловыми счетчиками

Сегодня, 11:41 citynews.net.ua | Напечатать

Самые низкие показатели оснащенности тепловыми счетчиками в Луганской области. Об этом во время селекторного совещания по подготовке к новому отопительному сезону сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба КМУ.

Так, по его словам, на сегодня показатель оснащенности в Украине тепловыми счетчиками - 80,3%. За последние 2 года уровень оснащения увеличился на 20 процентов.

"Наилучшие показатели оснащенности в Черкасской области - 97,6%, Хмельницкой - 93%, г.Киев - 97%, Винницкой - 95%, а также области, которые дошли до показателя 90% - Днепропетровская, Харьковская, Херсонская. Самые низкие показатели оснащенности Луганская - 25%, а также невысокий процент в Донецкой. Но, хочу подчеркнуть, что эти области находятся под постоянным давлением российской агрессии. Также не лучшая ситуация в Тернопольской области, всего - 15,5%", - отметил Геннадий Зубко.

Чиновник подчеркнул, что к началу отопительного сезона у областей еще есть время улучшить эти показатели.


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