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В ОБСЕ рассказали о ранении мирного жителя Трехизбенки

Сегодня, 11:28 citynews.net.ua | Напечатать

Мирный житель Трехизбенки 22 июня получил ранение правой ноги в результате «небольшого взрыва».

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 26 июня.

«В н. п. Трехизбенка (подконтрольный правительству, 32 км к северо-западу от Луганска) 43-летний мужчина сообщил наблюдателям, что 22 июня, когда он находился возле ручья, протекающей примерно в 200 м к северу от его дома на улице Степана Разина, произошел небольшой взрыв, в результате которого он получил ранение правой лодыжки», – сказано в отчете.

Мужчина сообщил наблюдателям Миссии, что он услышал некий хлопок, а также увидел дым и огонь возле ног, а затем заметил, что его нога была в крови.

«По его словам, он отправился за помощью в близлежащий магазин, расположенный на этой же улице, и затем карета скорой помощи доставила его в центральную областную больницу в н. п. Новоайдар (подконтрольный правительству, 49 км к северо-западу от Луганска) для оказания медицинской помощи. Пострадавшего выписали из больницы в тот же день. Продавщица в Трехизбенке сообщила СММ, что в магазин пришел мужчина с окровавленной ногой. Врач больницы в Новоайдаре сообщил, что 22 июня была оказана медицинская помощь мужчине с ожогами на правой лодыжке, которого затем выписали», – добавили в СММ ОБСЕ


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