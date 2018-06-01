На Луганщине непогода обесточила почти 5 тыс. домов

В Луганской области в результате непогоды обесточены почти 5 тыс. домов.

Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения.

«Сегодня, 26 июня, дожди и грозы привели к новым аварийным отключениям электроэнергии на подконтрольной части Луганщины. Так, в целом без света находились 4928 потребителей, полностью без электроэнергии находились 2 населенных пункта, и были частично обесточены – 7», – сказано в сообщении.

На территории обслуживания Попаснянского РЭС без электроэнергии находились 1071 потребитель в населенном пункте Тошковка и 303 потребителя в Катериновке.

На территории обслуживания Новопсковского РЭС без света оказались 20 абонентов в Новопскове.

На территории обслуживания Рубежанского РЭС были обесточены 745 потребителей в городе Рубежное.

На территории обслуживания Беловодского РЭС без света находились 756 абонентов в Беловодске.

На территории обслуживания Счастьинского РЭС без электроэнергии оказались 963 потребителя станции Огородная. Еще 1070 абонентов были обесточены в населенных пунктах Новоахтырка, Смоляниново, Александровка