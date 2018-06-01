В Киеве журналисты собрались обсудить свободу слова в условиях военного конфликта

В Киеве начала работу экспертная конференция "Посилення свободи і плюралізму засобів масової інформації в Україні під час конфлікту в країні та навколо неї".

Преступления против журналистов практически не расследуются. В Украине пока можно сказать только об одном случае наказания за нападение на журналиста - дело об убийстве Вячеслава Веремия, где благодаря журналистам и привлечению внимания к судебному процессу, преступник получил реальный срок. Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Арлем Дезир.

По его мнению, почти все остальные случаи нападения на журналистов в Украине или не расследуются, или расследуются ненадлежащим образом.

Кроме того - огромную опасность для журналистики несет дезинформация и фейковые новости, количество которых во время военного конфликта и перед выборами возрастает.

Также, в начале конференции Арлем Дезир призвал освободить Олега Сенцова, который незаконно осужден в России и Стаса Асеева, который более полутора лет находится в плену у российских боевиков в Донецке.