На дорогах Северодонецка появились предупреждающие надписи

На пешеходных переходах в Северодонецке появились предупреждающие надписи. Цель акции - напомнить всем участникам дорожного движения, как пешеходам, так и водителям, что человеческая жизнь бесценна, - об этом сообщил организатор акции - председатель профкома "Азота" Валерий Черныш.

"Мы планируем разместить подобные напоминания на всех оживленных пешеходных переходах Северодонецка, возле школ, в которых находятся пришкольные лагеря, в районе детских садиков и больниц", - заявил Валерий Черныш.