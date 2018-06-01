В Станице-Луганской приняли решение по выплатам переселенцам

В Станице-Луганской состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

Так, 14 июня 2018 года комиссия рассмотрела 256 актов обследования материально-бытовых условий семьи по результатам проведенных проверок.

Согласно им было решено: назначить (восстановить) социальные выплаты 227 ВПЛ, в том числе 131 – в виде пенсии.

При возникновении вопросов по предоставлению государственных социальных выплат необходимо обращаться в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по адресу: ул. 1 Мая, 33. Телефон для консультаций и предварительной записи на прием (06472) 31 3 45.