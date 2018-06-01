В Минобразования рассказали о специфике вступительной кампании - 2018

Вступительная кампания - 2018, запланированная на 2-25 июля, в частности, будет осуществляться через регистрацию в электронном кабинете.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, пишет РБК-Украина.

"Напоминаю, что отправление сообщений на электронные адреса российских провайдеров не проводится. Внимание: если у вас будет открыт ваш персональный почтовый ящик на mail.ru и на других российских провайдерах, вы не можете им воспользоваться для регистрации в защищенной системе данных, чтобы вы потом не удивлялись, что блокируется ваш электронный кабинет", - сказала Гриневич.

Кроме этого, как отметила министр, абитуриенту стоит быть максимально внимательным при внесении данных аттестата и сертификата ЗНО, поскольку допущение ошибки может заблокировать систему и регистрация в электронном кабинете прекратиться. Гриневич также сообщила, что в этом году абитуриент должен самостоятельно рассчитать средний бал аттестата. Вместе с тем глава Минобразования отметила, что на бюджетную форму обучения можно будет подать семь заявлений на четыре специальности, а на обучение по контракту количество заявлений неограниченно.