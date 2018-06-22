В оккупированном Алчевске из окна выпал 2-летний ребенок

В «ЛНР» из окна на 2-м этаже жилого дома выпал ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Сообщается, что в минувшие сутки «в Алчевске в результате неосторожности из окна 2-го этажа жилого дома выпал ребенок 2014 года рождения».

В «МЧС» утверждают, что пострадавший с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей затылочной области, ссадины и ушибы конечностей» доставлен в реанимационное отделение больницы в Алчевске.