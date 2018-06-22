Силы ООС повышали боеспособность подразделений противовоздушной обороны

В Объединенных силах продолжается работа по совершенствованию боеспособности привлеченных к проведению операции военных частей Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Одним из приоритетных направлений указанной работы является повышение мастерства и слаженности подразделений противовоздушной обороны. Благодаря имеющимся силам и средствам противовоздушной обороны, как из состава Воздушных сил, так и из состава войск противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, в Объединенных силах создана многоуровневая система противовоздушной обороны, которая обеспечивает обнаружение и уничтожение воздушных целей во всем диапазоне высот и скоростей.

На вооружении находятся модернизированные комплексы, которые способны уничтожать все типы летательных аппаратов противника. Новейшая система управления способна централизованно выдавать боевую информацию зенитно-ракетным и зенитно-артиллерийским подразделениям, а также управлять ими в режиме реального времени. Система осуществляет мгновенную привязку подразделений к местности, рассчитывает зоны обнаружения и поражения.

В штабе отмечают, что в Объединенных силах систематически проводятся совместные тренировки подразделений противовоздушной, радиоэлектронной борьбы и авиации. Благодаря этому достигнут высокий уровень взаимодействия и эффективности, а личный состав подразделений противовоздушной обороны Объединенных сил постоянно готов к выполнению боевой задачи по прикрытию объектов и войск.