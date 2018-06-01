Кто попал в санкционные списки СНБО

Президент Украины Указом № 176 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 года «О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Как сообщается на сайте СНБО, были введены санкции по отношению к 30 юридическим и 14 физическим лицам, в связи с чем были обновлены санкционные списки, которые сейчас насчитывают 1762 физических и 786 юридических лиц.

Так, СНБО Украины ввел санкции, симметричные санкциям правительством США (от 11 июня с.г.) против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности: Научно-исследовательский институт «Квант»; ООО «Дайвтехносервис»; ООО «Цифровые технологии безопасности"; ERPScan BV; Embedi Limited.

Список юридических лиц, в отношении которых применены санкции, дополнен политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г. Севастополь в рамках выборов в Государственную Думу. Это, в частности: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; Избирательная комиссия «Республики Крым»; Всероссийская политическая партия «Единая Россия»; Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР); Всероссийская политическая партия «Родина»; Политическая партия «Демократическая партия России»; Союз ветеранов Афганистана; Политическая партия «Патриоты России»; Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»; Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»; Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»; Всероссийская общественная организация «Боевое братство»; Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы».

Введены санкции в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП «Луганский авиационный ремонтный завод», который находится на оккупированной территории Украины и активно используется государством-агрессором против нашей страны. Кроме названного предприятия, санкции введены в отношении Федерального государственного унитарного предприятия «Радиочастотный центр центрального федерального округа»; Федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио»; ООО «АРД Сатком Сервис»; ООО «РусИнтеКо»; ООО «Алмаз-Антей Телекоммуникации»; ООО «Лидер Строй»; ООО «ПРОЕКТ»; ООО «М-Телеком»; ООО «Альфател»; ООО «ПБР»; ООО «АСЗ».

Кроме того, санкции введены в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г. Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу, среди которых известный российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.