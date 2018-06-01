Боевики пытались вести аэроразведку на Северодонецком и Попаснянском

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 21 июня 2018, боевики 5 раз применили беспилотные для осуществления разведки позиций украинских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"В течение 21 июня отмечено 5 случаев использования противником беспилотных летательных аппаратов, которые пытались вести разведку на Северодонецком, Попаснянском, Бахмутском, Авдеевском и Мариупольском направлениях.", - говорится в сообщении.