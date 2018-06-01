В колодце оккупированного Свердловска обнаружили труп мужчины

18 июня на территории бывшего завода «ДСК» г. Свердловска, в заброшенной котельной, в бетонном колодце, нашли разлагающийся труп мужчины.

Об этом сообщается в группе «ЛНР/Хроники дурдома».

«При осмотре стало ясно, что он не сам туда упал, аккуратная дырка в затылке, свидетельствует о том, что мужчину сперва убили, а потом привезли на территорию бывшего ДСК и бросили в люк. Личность погибшего пока не установлена», - говорится в сообщении.