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В Минобороны подтвердили информацию об одном раненом на Донбассе военном

Сегодня, 13:29 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 21 июня 2018 года, ранен один украинский военный.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки один украинский защитник получил осколочное ранение. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение, состояние здоровья характеризуется как удовлетворительное", - сообщил он.

Как сообщили в Минобороны, на протяжении минувших суток, 21 июня, боевики 29 раз обстреливали украинские позиции, украинские военные 14 раз открывали огонь в ответ. Также отмечается, что по данным разведки, за сутки на Донбассе ликвидировали трех боевиков, еще трое ранены.


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