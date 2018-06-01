Выпускник северодонецкой школы сдал ВНО- 2018 по химии на 200 баллов

Выпускник северодонецкой школы Давид Адамян сдал ВНО- 2018 по химии на 200 баллов.

Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Луганской ОВГА Юрий Стецюк, поздравляя выпускников с завершением ВНО.

«Окончание школы — первый шаг на пути взрослой жизни. Верю, что вы шагать по ней с достоинством. Вы — будущее нашей страны, люди, от которых зависит, какой станет Украина в будущем. Пусть помогут вам достичь жизненного успеха результаты вашего обучения, полученные на основе полного общего среднего образования.

Особые слова приветствия выпускнику средней общеобразовательной школы I-III ступеней № 10 г.. Северодонецка Адамяну Давиду, который получил 200 баллов на ВНО по химии», — сказано в сообщении.

Напомним, что основная сессия ВНО-2018 проходила с 22 мая по 13 июня.

В этом году 222 выпускника набрали максимальные 200 баллов