В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки ранен один украинский военный.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook. Сообщается, что бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станица Луганская, а также в районе Зайцево на Горловском направлении.

Также не прекращаются боевые действия на Донецком направлении вблизи Старогнатовки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого, но наиболее активные бои зафиксированы на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь и Гнутово. За сутки боевики 29 раз обстреляли украинские позиции.

"Во время боевых действий один украинский защитник получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.