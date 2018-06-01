За сутки боевики 29 раз обстреляли украинские позицииСегодня, 08:58
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки ранен один украинский военный.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook. Сообщается, что бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станица Луганская, а также в районе Зайцево на Горловском направлении.
Также не прекращаются боевые действия на Донецком направлении вблизи Старогнатовки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого, но наиболее активные бои зафиксированы на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь и Гнутово. За сутки боевики 29 раз обстреляли украинские позиции.
"Во время боевых действий один украинский защитник получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.