Гендиректор: Авдеевский коксохомический завод на грани остановки

Авдеевский коксохомический завод оказался на грани остановки из-за нехватки запасов серной кислоты.

Об этом заявил генеральный директор предприятия Муса Магомедов.

«Завод оказался на грани остановки. Через 7 дней у нас полностью заканчиваются запасы серной кислоты — сырья, без которого работа коксохима невозможна», – написал он в Facebook.

По словам Магомедова, им объясняют эту ситуацию нехваткой вагонов.

«Трейдер Восточного Гока, предприятие «Торгсервис», который продает АКХЗ серную кислоту, должен был в июне отгрузить нам 1080 тонн серной кислоты, а отгрузил пока всего лишь 60 тонн или 5% от обещанного... При этом в Министерстве экономики на полном серьезе рассматривают введение пошлин на импорт серной кислоты в Украину», – добавил он.

Гендиректор АКХЗ подчеркнул, что без импорта сырья предприятию «никак не справиться».

«У нас за спиной коксохимическое производство и целый город, который зависит от этого производства, а также металлургические комбинаты страны, которые попросту не смогут работать без нашего кокса», – заявил Магомедов.