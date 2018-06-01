В районе ООС украинские военные ликвидировали одного боевика, еще 5 ранены

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение прошлых суток, 20 июня 2018, украинские военные ликвидировали одного боевика.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

"По данным разведки, потери противника за минувшие сутки составляют - одного оккупанта убиты и пятеро ранены", - сказал Бондарчук. По его словам, отмечается уменьшение применения противником беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для разведки наших позиций.

"В течение прошлых суток средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы было выявлено два случая попытки БПЛА типа "Орлан-10" пересечь линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы такие попытки были пресечены", - отметил Бондарчук.