Военные будут восстанавливать разрушенный боевиками мост в Попаснянском районе

Военные Государственной спецслужбы транспорта Минобороны Украины будут работать над восстановлением путепровода на автодороге Покровск - Бахмут - Михайловка Попаснянского района. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Мост между городами Попасная и Бахмут поврежден незаконными вооруженными формированиями в июле 2014 года. Для удобства водителей грузовиков сотрудниками регионального филиала "Донецкая железная дорога" ОАО "Укрзализныця" уже оборудован переезд в районе моста, а местными властями обустроена объездная дорога.

Всего здесь планируется разобрать и полностью восстановить три пролета моста, заменить две балки, а третью проверить на прочность и, в случае повреждения или заменить, или укрепить. Средства на восстановление Бахмутского моста выделены из государственного бюджета в сумме более 22 миллионов гривен.

Восстановление объекта планируется завершить осенью.