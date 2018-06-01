На КПВВ «Станица Луганская» изъята партия мобильных телефонов

Вчера, 20.06.2018, сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Луганской области, которые включены в состав Объединенных сил на КПВВ «Станица Луганская» выявили факт нарушения порядка перемещения товаров в район или из района проведения ООС.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Установлено, что житель с. Николаевка Станично-Луганского района пытался перенести из Станицы в Луганск заклеенные стрейчпленкой картонные коробки. При прохождении досмотра вещей он сообщил, что в них находится корм для животных. Но распаковав коробки, налоговики увидели новые мобильные телефоны Xiaomi в ассортименте в количестве 94 ед. стоимостью 404 тыс. грн. Выяснено, что товар накануне был получен в отделении Новой почты для дальнейшей реализации на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП. Материалы направлены на рассмотрение в Беловодский районный суд. Товар изъят до принятия решения судом.