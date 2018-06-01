КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 45 тыс. человек

Международного комитета Красного Креста Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли 45 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины. Также в Госпогранслужбе сообщают, что в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" 40/60; "Новотроицкое" - 30/25; "Гнутове" - 20/10.

В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 45 тысяч человек и 5,7 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 10580 лиц и 1175 транспортных средств; "Марьинка" - 10155 человек и 1895 транспортных средств; "Новотроицкое" - 9195 человек и 1650 транспортных средств; "Гнутовое" - 4630 человек и 960 транспортных средств; "Станица Луганская" - 10500 человек. "Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало 10 грузовых машин с пищевыми наборами, товарами медицинского назначения и арматурой общим весом почти 152 тонны от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.