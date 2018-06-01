Боевики за сутки обстреляли позиции украинских военных 30 раз

За прошедшие сутки, 20 июня, российско-оккупационные войска 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз применяли артиллерию и минометы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил. Как сообщается, на Луганском направлении противник прибег к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, где открывал огонь по нашим позициям из артиллерии и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ.

"На Донецком и Мариупольском направлениях отмечается активизация противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Водяное, Широкиное. С наступлением темного времени суток, враг совершал провокационные обстрелы в основном из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. При необходимости, подразделения Объединенных сил ответным огнем подавляли огневые точки противника, заставляя его прекратить огонь", - говорится в сообщении. Во время боевых действий за прошедшие сутки получили ранения трое украинских военнослужащих. Потери боевиков уточняются.